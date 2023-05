Riforme | Meloni | non è una priorità? E' la più potente riforma economica

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'instabilità non consente di avere una visione di lungo periodo" e "questa è la ragione per la quale dobbiamo mettere le mani alleistituzionali, lo dico anche rispetto a quanti dicono che questa non è una: credo che invece questa sia la piùche possiamo realizzare". Così la premier Giorgia, a quanto si apprende, durante l'incontro alla Camera con la delegazione M5S guidata da Giuseppe Conte.