Riforme | Meloni a Schlein | ' problema è rafforzare stabilità esecutivo | non accentrare potere'

... che ha avviato oggi il primo confronto con i leader dei partiti di opposizione sulleha auspicato 'concretezza' ed invitato tutti a non avere 'pregiudiziali'. In mattinata l'incontro ...Lo ha detto, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia, durante il confronto sullecon la segretaria del Pd, Elly Schlein. 9 maggio 2023Lo ha dichiarato il segretario di Più Europa Riccardo Magi fuori da Palazzo Montecitorio dopo l'incontro con la premier Giorgiasulle. 2023 - 05 - 09 16:41:35: "Sì al dialogo ...

Riforme, Meloni: “Cerco convergenze con le opposizioni”. Calenda: “Sì al sindaco d’Italia”. Schlein: “Cambiam… La Stampa

Primo faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Nel tardo pomeriggio è andato in scena l'incontro sulle riforme fra il premier ...