Riforme | Meloni a Schlein | ' non le stiamo facendo per noi stessi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag (Adnkronos) - "Proprio perché abbiamo una maggioranza solida siamo tra i pochi che possono cercare di trasformare quello che sta accadendo in termini, si spera, di stabilità in un orizzonte temporale del governo in carica, cercare una riforma che renda questa novità strutturale". Lo ha detto, a quanto si apprende, Giorgiaa Ellydurante il confronto sulle. "Ho sentito dire in questa interlocuzione 'voi volete rafforzare il governo ma avete già la maggioranza', guardate questa non è una riforma cheper noi-ha sottolineato la premier-: se dovesse andare bene, se dovesse andare in porto, se dovesse superare le sue articolate fasi, passare il referendum, per entrare forse in vigore nella prossima legislatura. Forse". "Banalmente, ...