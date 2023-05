Riforme | Meloni a opposizioni | 3 opzioni Apre su commissione ad hoc

...al governoe che hanno fatto qualche apertura sul modello del premierato). Se il gruppo di Azione - Italia Viva, composto da 10 senatori, nel suo complesso decidesse di sostenere lesi ...E' quanto si apprende da fonti che hanno seguito il primo incontro di Giorgiacon i partiti dell'opposizione sulle. 'Abbiamo condiviso una diagnosi su alcune criticità, riconosciamo ...Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi al termine dell'incontro con la premier Giorgiasulle. 'Ci ha chiesto cosa pensate delle diverse opzioni per dare stabilità ai governi e abbiamo capito che perla stabilità equivale a elezione diretta di qualcosa, del ...

Riforme, Meloni incontra le opposizioni | Conte: no presidenzialismo e premierato | Calenda: collaborazione possibile TGCOM

Posso parlare di varie ipotesi, ma non ho un documento che arrivo e presento sul quale dico ‘ditemi come la pensate’. Dopodiché sono scelte che si devono fare da entranbe le parti, non è un lavoro che ...(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 "Non si è capito in cosa consista questo mandato elettorale ricevuto, Meloni voleva sapere da noi quello che avremmo proposto, ma non abbiamo capito la loro propo ...