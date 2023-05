Riforme | Meloni a M5S | governo vuole riforma | importante dialogo con opposizione

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Grazie per aver accettato questo invito. Il, come voi sapete, ha da sempre nel proprio programma l'idea che per mandato dovrà lavorare a unaistituzionale, sulla quale però credo siaa monte cercare unpiù ampio possibile con le forze parlamentari". Così la premier Giorgia, a quanto si apprende, durante l'incontro alla Camera con la delegazione M5S guidata da Giuseppe Conte.

...a margine della cerimonia per le vittime del terrorismo al Quirinale rispondendo ai giornalisti che le chiedono un commento in vista dell'incontro alla Camera con le opposizioni sulle...... a cominciare dal taglio delle tasse, dove la tanto sbandierata rivoluzione dellasi è tradotta in un taglietto insignificante - sottolinea Matteo Renzi - ma lecostituzionali servono. ...I partiti incontrano il governo per un primo confronto sulle proposte di riforma costituzionale. Dal premierato al presidenzialismo alla francese. La ministra Casellati: 'In questa fase cerchiamo una .

Riforme, oggi Meloni incontra le opposizioni: la carta del presidenzialismo Corriere della Sera

Così la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, durante l’incontro alla Camera con la delegazione M5S guidata da Giuseppe Conte. “Abbiamo sempre avuto governi che duravano uno o due anni, la ...ha da sempre nel proprio programma l’idea che per mandato dovrà lavorare a una riforma istituzionale, sulla quale però credo sia importante a monte cercare un dialogo più ampio possibile con le forze ...