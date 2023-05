Riforme | Magi +Europa | il Sindaco d' Italia è un' ipotesi bislacca

... le parole di Riccardo, +Europa, dopo aver partecipato all'inconto tra Governo e opposizione in tema diistituzionali.Così il segretario di Più Europa Riccardoal termine dell'incontro con la premier Giorgia Meloni sulle. 'Ci ha chiesto cosa pensate delle diverse opzioni per dare stabilità ai governi e abbiamo capito che per Meloni la stabilità ......parametrata sui risultati proprozionali perché la legge elettorale è distorsiva e quando si tratta didella forma di governo si dovrebbe ragionare con criteri proporzionali", ha aggiunto

Riforme, Magi: "L'ipotesi Sindaco d'Italia e' una follia" - Italia Agenzia ANSA

È terminato l'incontro alla Camera tra la premier Giorgia Meloni e la delegazione di +Europa per cercare un terreno comune tra maggioranza e opposizione sulle ...