Riforme | le segretaria del Pd Elly Schlein arrivata a Montecitorio

...00:00:00 20230509_video_18302968 00:00:47:19 00:00:47:19 00:00:47:19 Ladel Pd, Elly Schlein è arrivata a Montecitorio, in un elegante abito color magenta, per il confronto sulle..."Andiamo ad ascoltare quello che hanno da dirci e a fare le nostre proposte". Lo ha detto ladel Pd Elly Schlein entrando a Montecitorio per il confronto sullecon il governo. 9 maggio 2023Il primo effetto, tutto politico, nel discorso sulleistituzionali Giorgia Meloni a colloqui ancora aperti con gli altri parti lo ha ottenuto. Ed ...maggioranza congressuale della...

Riforme, Meloni incontra le opposizioni. La segreteria Pd: "Il premierato non è una priorità" RaiNews

Roma, 9 mag. (askanews) - Inviati del 09/05/23 18:30 -- arrivo delegazione PD x consultazioni 00:00:00:00 20230509_video_18302968 00:00:47:19 ...(Adnkronos) - È iniziato alla Camera l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e la delegazione del Pd, guidata dal segretario Elly Schlein. Con lei i capigruppo di Senato e Camera, Francesco Boccia e ...