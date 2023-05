Riforme | le controproposte di Pd e M5s Schlein | “Stop alle liste bloccate | legge sul conflitto d’interessi” Conte | “Basta cambi di casacca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Il primo giro di ‘consultazioni’ sulledella premier Giorgia Meloni con i partiti di opposizione si chiude con una certezza: tutti sono contrari al presidenzialismo. La presidente del Consiglio incassa l’apertura di Azione e Italia Viva all’ipotesi del “premierato“, ovvero dell’elezione diretta del capo del governo. Partito democratico e Movimento 5 stelle invece mettono subito in chiaro che non prenderanno in considerazione nessuna delle opzioni, ma presentano a Meloni una serie diper rafforzare la stabilità dell’esecutivo e migliorare la macchina delle istituzioni. Il M5s ha portato al tavolo “11 proposte“, spiega Giuseppedopo l’incontro con la presidente del consiglio nel pomeriggio. In serata è il turno di Elly, che a Montecitorio presenta le 6 proposte avanzate dal Pd. Pd – ...