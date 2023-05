Riforme | la Schlein | “Un confronto franco | ok alla stabilità ma il Presidente non si tocca” E rilancia presentando 6 proposte

(Di martedì 9 maggio 2023) “Per noi questa discussione sulla riforma costituzionale non è una priorità del Paese. Le priorità sono quella del lavoro, della sanità pubblica, dell’attuazione del Pnrr, del clima, dei giovani, della casa“. Così Eddy, a capo delle delegazione dem, lasciando la Camera dopo icon il governo sullecostituzionali. Una posizione, quella della segretaria del Pd, in realtà prevedibile, visto l’iniziale ostracismoproposta del presidenzialismo, palesata sin dal giorni in cui la Meloni aveva messo in agenda l’incontro di oggi: “Non sil’istituzione deldella Repubblica – ha infatti ribadito – garanzia dianche nei momenti più difficili. In nessun modo siamo per ridimensionare la figura del...

Le 'istituzionali' non sono però una priorità per il paese per la segretaria del pd Elly, che al termine del confronto di stasera con Giorgia Meloniha detto no al ......biblioteca del presidente alla Camera si sono presentati al confronto con il governo sulle. ...sulla lunga distanza la presidente del Consiglio prova a creare una crepa tra il Pd di Elly...Così, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Ellynel corso dell'incontro con la delegazione del Pd sulle. 2023 - 05 - 09 19:12:19: "Cambiare ...

Riforme, Schlein: "No a un uomo o una donna sola al comando" - Politica Agenzia ANSA

E se all'atto pratico, questo primo giro di consultazioni non le consente di raccattare niente più di questo, nella strategia sulla lunga distanza la presidente del Consiglio prova a creare una crepa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...