...e presenta le dimissioni di Carlo Fuortes da amministratore delegato della Rai come '' dello ... In tema di, la premier incassa l'appoggio di Salvini, con il quale si ferma a chiacchierare ..."Domani abbiamo convocato le opposizioni per parlare dellecostituzionali. Dicono che non è ... E sulle ultime novità nell'azienda di viale Mazzini, ci tiene a rimarcare il fatto che "la...... "Le opposizioni dicono che lecostituzionali non sono una priorità. Ma io penso che sia ... la premier ha dichiarato: "E' stata una sua, da parte del governo non c'è stata nessuna ...

Riforme, la scelta di Meloni: “Premier scelto dal popolo. Avanti da soli se l’opposizione non ci sta” La Stampa

No ad Aventini, avverte il presidente del Consiglio: "Le voglio condivise ma ho il mandato per farle". Il capo del governo, ad Ancona per sostenere il candidato sindaco Daniele Silvetti, interviene an ...Dal "ce lo chiede il popolo" al "vado avanti comunque", che ci riesca o meno, questo approccio tutt'altro che costituente è una bandiera ...