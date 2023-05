Riforme istituzionali | Meloni incontra delegazione Azione - Italia Viva Presenti Calenda e Boschi

" Questa è la ragione per la quale dobbiamo mettere le mani alle", ha spiegato. Poi ha replicato a chi sostiene che tutto ciò non rappresenterebbe una vera priorità del momento:...... Giuseppe Conte, al termine dell'incontro, alla Camera, della delegazione del M5s con la delegazione del governo, guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sullePerché Cassese fa i complimenti a Meloni Giuseppe Conte sottolinea la necessità di istituire una commissione ad hoc per affronta organicamente il tema delle. 'Una Commissione ...

Matteo Renzi apre alle riforme istituzionali: sul premierato siamo disponibili Il Tempo

Riforme, Conte a Meloni: “No a presidenzialismo, disponibili a commissione ad hoc. Ma non si cambi Carta a colpi di maggioranza" [VIDEO] ..."Condividiamo in pieno l'obiettivo di dare stabilità al sistema politico italiano, capiamo e siamo convinti che si deve trovare una soluzione per dare più stabilità. (ANSA) ...