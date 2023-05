Lo ha detto Carlo Calenda sulle. 2023 - 05 - 09 16:16:58 Boschi: "Non faremo a Meloni ... 'Non c'è una posizione, ma di ascolto e di dialogo per il bene del Paese'. Così Maria ...... nessuna opposizione", ha aggiunto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva. "... "Abbiamo comunicato l'indisponibilità a sostenerein chiave presidenzialista con elezione ......a collaborare per l'ovvia ragione che anche noi abbiamo provato a fare un percorso di. ... secondo cui 'a differenza di Meloni nel 2016, non faremo un'opposizione'. Dal punto di ...

Riforme, il no pregiudiziale del Pd Far cadere Meloni con il referendum Affaritaliani.it

Si percepisce un’incomunicabilità che è in primo luogo culturale. E la disponibilità non basta | Editoriale di Massimo Franco per il Corriere ...ROMA (ITALPRESS) - No all'elezione diretta del capo dello Stato, posizioni variegate sul premierato e la possibilità di proseguire il dialogo su basi conc ...