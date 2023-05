(Di martedì 9 maggio 2023) Le consultazioni di Meloni sono solo una gigantesca way out politica alle difficoltà del governo. Il tutto mentre giovedì la premier si assicurerà il controllo pieno degli apparati dello Stato, dalla Polizia alla Guardia di Finanza passando per la Rai

...deporre una corona di fiori al cimitero militare sovietico di Varsavia per commemorare il... La Commissaria per la Coesione e leElisa Ferreira incontra la Vicesegretario generale dell'...... sebbene con plausibili cambiamenti e. Oltre a ribadire l'importanza del riconoscimento di ... Il Pirlo delle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni, orario aperitivo, le ...C'è poco da commentare sugli incontri di ieri sulleistituzionali, che poi potrebbero finire per significare lo snaturamento del nostro assetto ... Qualchefa avevamo anticipato il ...

Riforme, giorno uno: di brivido costituente non ce n'è L'HuffPost

"Non siamo favorevoli all'elezione diretta del presidente della Repubblica, un'Istituzione che per noi non si tocca perché è stata la più efficace e stabile, che ha garantito credibilità internazional ...Se nei primi giorni di aprile (detti ‘brillanti’) ha piovuto, ci sarà maltempo per 40 giorni. Poi tocca verificare per capire cosa accadrà ...