Riforme | diretta consultazioni Meloni riceve Conte | ' Cerchiamo dialogo ampio' M5S contrario a premierato e presidenzialismo

... a quanto si apprende, nel corso dell'incontro con la delegazione M5s sulle. 'Il sistema presidenziale - prosegue - che voi conoscete, presidenzialismo in senso stretto con elezione...14.27 M5S dice no a Meloni sul voto per Colle Incontrando la premier Meloni sulle, il leader M5S Conte ha detto no all'elezionedel capo dello Stato e del presidente del Consiglio. "Diagnosi condivisa su alcune criticità del sistema, a partire dall'instabilità degli ...14.27 Elezione a Colle,Conte dice no a Meloni Incontrando la premier Meloni sulle, il leader M5S Conte ha detto no all'elezionedel capo dello Stato e del presidente del Consiglio". "Diagnosi condivisa su alcune criticità del sistema, a partire dall'instabilità ...

Riforme, Meloni vede le opposizioni. Conte: “Condivisa diagnosi ma non soluzione”. DIRETTA Sky Tg24

M5S contrario a elezione diretta del Presidente della Repubblica e premier ma dice sì al confronto in una commissione ad hoc ...ovvero un sistema di elezione diretta con doppio turno e superamento del bicameralismo. Il Pd è già diviso tra l’anima riformista che crede da tempo in una riforma profonda e in quella più ...