Riforme | Della Vedova +Eu | ' con elezione diretta premier evidente conflitto istituzioni'

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag (Adnkronos) - "L'del, non si capisce fatta come, cozzerebbe con l'assetto costituzionale attuale. Un presidente del Consiglio non eletto dal Parlamento come potrebbe coesistere con un presidenteRepubblica eletto dal Parlamento? Sarebbe unistituzionale". Lo ha detto Benedetto, di Europa, dopo l'incontro con Giorgia Meloni sulle

... ha spiegato Calenda, sottolineando che "c'è una linea rossa assoluta che è la figura di garanzia, di unità nazionale, di garanzia sulla Costituzione, del PresidenteRepubblica" e "non si tocca"..."Lenon servono alla Meloni o alla maggioranza ma servono al Paese. Per noi i due temi ... Lo ha detto Maria Elena Boschi al termine dell'incontrodelegazione dei centristi con la premier ...... a lavorare a una proposta di revisioneCarta - spiega il segretario di Più Europa - deve ... Si parla poi anche diche non stravolgono la forma di governo ma forniscono prerogative e ...

Riforme, in diretta gli incontri a Montecitorio. Conte: "Non condividiamo soluzioni del governo" - La diretta dalla Camera - La diretta dalla Camera RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...