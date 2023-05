Riforme | Conte | non c' è condivisione con il governo

(Di martedì 9 maggio 2023) "Il tema è che almeno da questo primo incontro non è arrivata una: siamo per soluzioni sensate e anche a un rafforzamento dei poteri del premier ma in un quadro equilibrato, che non ...

...che hanno seguito il primo incontro di Giorgia meloni con i partiti dell'opposizione sulle. ... ma non è emersa una condivisione" suulle soluzioni, ha dettodopo l'incontro. "Siamo ......Giuseppe, i capigruppo Stefano Patuanelli, Francesco Silvestri. Per il governo, presenti la premier Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro per le...Il Presidente- ha aggiunto rivolto al leader pentastellato - si rende conto, come me, del fatto che quando ci sono incontri internazionali gli interlocutori si pongono il problema di capire ...

A dirlo è il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte dopo l’incotro alla Camera con la Premier, Giorgia Meloni sul tema delle riforme. “Abbiamo raccomandato di non coltivare l’ambizione di ...ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo dichiarati disponibili al metodo al dialogo” all’interno “di una commissione parlamentare ...