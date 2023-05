Riforme | Conte a Meloni | colpi di maggioranza non raccomandabili

...sullecostituzionali . Ad aprire la lunga giornata di confronto tra governo e opposizioni è il Movimento 5 stelle . La delegazione pentastellata è guidata dal leader Giuseppe, con lui ......Giuseppe, i capigruppo Stefano Patuanelli, Francesco Silvestri. Per il governo, presenti la premier Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro per le...... Giuseppe, è arrivato alla Camera per il primo degli incontri con il governo sulleistituzionali. L'ex premier era accompagnato dai capigruppo al Senato ed alla Camera, Stefano ...

Riforme, Meloni riceve le opposizioni. Conte: "No a presidenzialismo e premierato, sì a una commissione ad hoc" L'HuffPost

"Il tema è che almeno da questo primo incontro non è arrivata una condivisione: siamo per soluzioni sensate e anche a un rafforzamento dei poteri del premier ma in un quadro equilibrato, che non morti ...Al via il confronto con le opposizioni sulle riforme. Meloni: "L'instabilità colpisce l'Italia". Conte: "Non c'è condivisione sulle soluzioni" ...