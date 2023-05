Riforme | Conte a Meloni | “No a presidenzialismo | disponibili a commissione ad hoc Ma non si cambi Carta a colpi di maggioranza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo quasi un’ora e mezza di vertice tra la presidente del Consiglio Giorgiae la delegazione M5s, con in testa il presidente Giuseppe, restano profonde distanze sul tema delleistituzionali. “Da questo primo incontro non è arrivata una condivisione: siamo per soluzioni sensate e anche a un rafforzamento dei poteri del premier, ma in un quadro equilibrato, che non mortifichi il modello parlamentare che è molto utile per l’inclusività e favorisce la soluzione dei conflitti. E ci sta molto a cuore la funzione del Presidente della Repubblica che è di garanzia e serve alla coesione nazionale, ha un ruolo chiave”, ha rivendicato lo stesso leader del M5s, al termine del confronto. Tradotto, ha precisato, “è stato condivisa la diagnosi, ma non le soluzioni”. Con un avvertimento rivolto dal M5s a Palazzo Chigi, dopo le ...