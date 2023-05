Riforme | c’è uno spiraglio | le tre opzioni e la sorpresa nel sondaggio

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 9 maggio 2023) Il percorso è lungo e il sentiero tortuoso. Se ne parla dagli anni della prima Bicamerale, un’era geologica fa, eppure non si è mai arrivati davvero ad una modifica sostanziale della Carta. Sull’altare della “Costituzione più bella del mondo”, principio più che discutibile, si sono rotti la testa prima il governo Berlusconi e poi quello Renzi. Giorgia Meloni adesso ci riprova: non si sa bene se punterà sul presidenzialismo all’americana, su quello alla francese, sul premierato o su chissà quale invenzione all’italiana. Però intanto ha incontrato le opposizioni per provare ad annusarne gli umori, in particolare di quei partiti che potrebbero quantomeno evitare di mettersi di traverso. Leggi Italia Viva e Azione. Le tredella Meloni Partiamo da Fratelli d’Italia per capire “chi vuole cosa” e soprattutto quali spiragli potrebbero aprirsi. Nel programma elettorale ...