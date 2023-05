Riforme | Calenda | “Siamo favorevoli al sindaco d’Italia”

(Di martedì 9 maggio 2023) "Disponibili a collaborare" “all’indicazione del presidente del Consiglio, al”. Lo ha detto Carlo, dopo l’incontro con Giorgia Meloni sulle.”disponibili a collaborare anche noi” assicura. “Condividiamo l’esigenza di avere maggiore stabilità di governo, una maggiore efficienza dell’apparato complessivo dello Stato, non solo il governo centrale” spiega, annunciando che “ci hanno detto che ci saranno altri incontri”. “Noia favore di una scelta monocamerale e di una distinzione fondamentale delle due Camere” aggiunge. “Per noi c’è una linea rossa assoluta, la figura di garanzia, di unita nazionale, sulla Costituzione, del presidente della Repubblica non si tocca” precisa. “Il governo sembra ...

... la prima reazione di Carlo. Elly Schlein si era già espressa. E la giornata non è ancora ...i ringraziamenti di Giorgia Meloni ai Cinquestelle per aver accettato l'invito a discutere di...Roma, 09 maggio 2023 Le immagini dell'incontro della delegazione del Governo, guidata dal Presidente del Consiglio, con la delegazione gruppo Azione - Italia Viva - Renew Europe sulleistituzionali.Per il governo, presenti la premier Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro per leElisabetta Casellati, quello per i Rapporti con il Parlamento, Luca ...

