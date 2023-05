Riforme | Calenda è pronto a collaborare | “Ma il capo dello Stato non si tocca” Boschi ci riprova 7 anni dopo | “Superare bicameralismo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) “Una collaborazione possibile per noi c’è. Niente Aventino, sarebbe incoerente e illogico”. A rivendicarlo alla Camera il leader di Azione, Carlol’incontro di Azione e Italia Viva con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulleistituzionali. Cinquanta minuti in cui la delegazione del cosiddetto Terzo polo (presenti, oltre a, i parlamentari Maria Elena, Raffaella Paita, e Matteo Richetti, ma non Matteo Renzi) ha offerto la propria disponibilità per confrontarsi su “due temi fondamentali: l’elezione diretta del premier sul model Sindaco d’Italia e il superamento del”, come ha chiarito la stessa. “Noi ora che siamo all’opposizione non faremo alla Meloni, che è al governo, quello che ...