Riforme | Calenda | autonomie? Lavorare su competenze concorrenti

Così il leader di Azione, Carloparlando con i corinisti all'uscita da Montecitorio, dopo l'incontro sullecon la premier Giorgio Meloni. 9 maggio 2023... ribadisce nel faccia a faccia con Giorgia Meloni che i centristi ci sono per lesu cui vuole lavorare il governo. A parlare dopo l'appuntamento è Carlo: 'Siamo disponibili a ...Roma, 9 mag. I centristi sono disponibili a collaborare con il governo sulle, lo ha detto Carloal termine dellincontro con la premier Giorgia Meloni: Siamo disponibili a collaborare, per lovvia ragione che come e' noto anche noi abbiamo provato a fare un ...

Riforme, Calenda: collaboriamo ma il Capo dello Stato non si tocca

Più premierato che presidenzialismo. La giornata di consultazioni ancora in corso alla Camera tra la premier Giorgia Meloni e la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati da una parte (presenti anc ...(Agenzia Vista) "Non faremo nessun Aventino perché abbiamo provato a riformare le istituzioni. Sarebbe illogico, sarebbe incoerente farlo.