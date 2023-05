Riforme | Boschi | ' nessun coordinamento opposizioni' **

Lo ha detto Carlo Calenda sulle. 2023 - 05 - 09 16:16:58: "Non faremo a Meloni quello che lei ha fatto nel 2016 a noi" 'Noi ora che siamo all'opposizione non faremo alla Meloni, che è ...: Meloni vede le opposizioni "per ascoltare proposte e critiche". Il governo vuole ascoltare ... Marco Furfaro, deputato dem e membro della segreteria del Pd; Maria Elena, deputata di Iv ...... che sia quello dell'art.138 o una Bicamerale va bene, argomenta, 'purché lasi facciano e non ci sia un tentativo dilatorio sulla tempistica'. E quindi Calenda: 'Mi pare che il ...

**Riforme: Boschi, 'Bicamerale Va bene tutto ma no a intenti dilatori'** Il Dubbio

Il Terzo polo propone la sua riforma: elezione diretta del premier e monocameralismo, tutelando però la figura di garanzia del Presidente della Repubblica.La premier ha iniziato oggi il confronto con le forze politiche in vista delle riforme costituzionali volute dalla maggioranza. Conte boccia il presidenzialismo, ma apre alla bicamerale ...