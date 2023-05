(Di martedì 9 maggio 2023) "Noi non siamo l'alibi" della maggioranza, "noi siamo coerenti,, con le nostre proposte e le nostre idee che portiamo avanti da anni. Noi non abbiamo avuto il ruolo che ha avuto il ...

... dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta tenendo degli incontri sulleistituzionali con i diversi gruppi parlamentari d'opposizione."Certo", ha precisato, "le voteremo se ...E si accoda al tema delleistituzionali in discussione in questi giorni. Proprio oggi il ... "Italia Viva sarà presente con Lella Paita e Maria Elena. Le nostre idee sono semplici e ...

Riforme, Boschi: Italia Viva non farà come fece il centrodestra Agenzia askanews

"Domani a Palazzo Chigi Giorgia Meloni incontrerà i rappresentanti dei partiti e dei gruppi parlamentari per consultare le forze politiche sulle riforme costituzionali. Italia Viva sarà presente con L ...Roma, 9 mag. (askanews) – “Noi non siamo l’alibi” della maggioranza, “noi siamo coerenti, come Italia Viva, con le nostre proposte e le nostre idee che portiamo avanti da anni. Noi non abbiamo avuto i ...