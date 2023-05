Riforme | Bonelli | ' si crea grande attesa e i problemi reali restano tutti lì' **

...con Nicola Fratoianni e Angeloinsieme ai capigruppo Peppe De Cristofaro e Luana Zanella. Per Avs la 'Costituzione non si tocca, si applica'. "Ho il mandato degli italiani". Sulle...Lesaranno condivise, ma se le opposizioni si tirano indietro il governo 'andrà avanti lo ... Azione con Carlo Calenda, +Europa con Riccardo Magi e i Verdi con Angelo. 'Non possiamo ...Niente di tutto ciò - ha sottolineato- , si usa il tema dellecome strumento di distrazione di massa dai problemi sociali ed economici che colpiscono l'Italia, per non parlare dell'...

**Riforme: Bonelli, 'si crea grande attesa e i problemi reali restano ... Gazzetta di Reggio

La premier: "Auspico concretezza, ok al dialogo, ma no a intenti dilatori. Bene se si arriva a scelte condivise". La Lega: "Se premierato, ...“Ascolteremo la presidente Meloni per capire cosa vuole fare questa maggioranza di Governo. Noi le diremo che la Costituzione italiana è una bella ...