...con Nicola Fratoianni e Angeloinsieme ai capigruppo Peppe De Cristofaro e Luana Zanella. Per Avs la 'Costituzione non si tocca, si applica'. "Ho il mandato degli italiani". Sulle...Lesaranno condivise, ma se le opposizioni si tirano indietro il governo 'andrà avanti lo ... Azione con Carlo Calenda, +Europa con Riccardo Magi e i Verdi con Angelo. 'Non possiamo ...Niente di tutto ciò - ha sottolineato- , si usa il tema dellecome strumento di distrazione di massa dai problemi sociali ed economici che colpiscono l'Italia, per non parlare dell'...

Riforme, Bonelli: "Indisponibili al presidenzialismo, salvaguardare figura del Capo dello Stato" La7

"Abbiamo comunicato l'indisponibilità a sostenere riforme in chiave presidenzialista con elezione diretta, va tutelata la figura del presidente della Repubblica". Lo ha detto alla Camera il coportavoc ...Roma, 9 mag (Adnkronos) – “Abbiamo manifestato la nostra indisponibilità a sostenere il presidenzialismo o una elezione diretta. La figura del presidente della Repubblica va tutelata, faremo una dura ...