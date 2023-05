Abbiamo presentato a Giorgia Meloni un ventaglio di proposte, ha detto la deputata del M5s, Vittoria, dopo il colloquio a Montecitorio con la premier sulle."Proposte non per stravolgere la nostra forma di stato e di governo - ha sottolineato - come sembra invece la proposta del ...E per ricevere i soldi bisogna fare le, a partire da quella sui balneari. A che punto siamo Se ne parlerà con Walter Rizzetto (FdI), Vittoria(M5S), Daniel Gros, direttore Insitute ...E per ricevere i soldi bisogna fare le, a partire da quella sui balneari. A che punto siamo Se ne parlerà con Walter Rizzetto (FdI), Vittoria(M5S), Daniel Gros, direttore Insitute ...

Riforme, Baldino: M5s ha presentato a Meloni un ventaglio di proposte Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Per l’anno prossimo la misura costerebbe al governo altri 12 miliardi. L’opposizione attacca: “Grande presa in giro per i redditi medio bassi”.