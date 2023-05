Ridimensionamento di Amadeus per Sanremo 2024? Le novità

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 maggio 2023) Fake news o verità? Gossip o indiscrezione? La Repubblica annuncia un rumor che getta grande ombra su. A quanto pare la kermesse canora subirebbe una stretta vigilanza del centrodestra per la prossima edizione e potrebbe esserci una retrocessione per. Il conduttore – che ha già firmato per essere al Festival – dovrebbe perdere il ruolo di direttore artistico, restando solo conduttore. In questo modo il suo operato influirebbe notevolmente meno sul Festival della musica Italiana. Così, l’impronta che gli ha dato per tutto questo tempo, potrebbe venir meno e si ritroverebbe a condurre un’altro tipo di kermesse canora. Ma avverrà veramente o sono solo voci infondate? È ancora troppo presto per dirlo, tuttavia un vento di cambiamento sta investendo la Rai e potrebbe succedere davvero di tutto!