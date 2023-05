Ricordate Isabella Ricci? Dopo Uomini e Donne | arriva gli indizi che fanno tremare i fan

(Di martedì 9 maggio 2023), ex dama del trono over che ha lasciatocon Fabio Mantovani? A distanza di mesi,noche preoccupano i fan.è… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

U&D, che fine ha fatto Isabella Ricci La sua vita trasformata: "Tra ... Grantennis Toscana

Ricordate Isabella Ricci, ex dama del trono over che ha lasciato Uomini e Donne con Fabio Mantovani Gli indizi che preoccupano i fan.Concetta Tenuta: «Avremmo accettato la gravidanza, ma non l'aborto». Mazzuca: «Il posacenere sul ginocchio perché parlo troppo» ...