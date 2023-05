Renzi vuole indebolire Pd e opposizione | ' Meloni | per le riforme costituzionali noi ci siamo'

(Di martedì 9 maggio 2023) La strategia di Matteodiil nuovo Pd di Elly Schlein prosegue imperterrito. In un'intervista a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio si è detto pronto a collaborare con il governo ...

: sto con Giorgia anche senza Pd e M5S', si legge nel taglio alto. Nella stessa sezione ... 'Chifare la festa all'UE', è il titolo in evidenza a centro pagina. Nel fondo spiccano gli ...Ma le riforme costituzionali servono", sottolinea. "La verità è che oggi i poteri del Quirinale sulla carta sono infiniti. Se lei studia i cavilli, scopre che viviamo già in una situazione di ...... ma quel che conta e condividerli altrimenti uno prende atto che sicontinuare a fare governi ...- Italia Viva e Renew Europe che saranno rappresentate dai due leader Carlo Calenda e Matteo...

Meloni vuole il premier eletto dai cittadini, Renzi è disposto a collaborare Linkiesta.it

Maria Elisabetta Casellati, Ministra per le Riforme e la Semplificazione, interviene sulle riforme costituzionale in agenda ...Oggi comincia il confronto tra la premier e le opposizioni sulle riforme istituzionali. Il leader di Italia viva dice: «Io dico alla Meloni: vai avanti, noi sul premierato ci stiamo anche se non ci st ...