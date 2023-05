Regione Lazio | quanto è costato l' attacco ransomware

Apea, addio. Dopo anni di tribolazioni, illusioni e promesse l'area produttiva ecologicamente attrezzata del Poggino - Ciprovit non esiste più. A metterci la parola fine è stata la, che ha dichiarato la cessazione dello status dopo aver atteso per due anni un cenno da parte di palazzo dei Priori, mai arrivato. Due anni in cui il Comune si è messo prima in guerra ...Schiavonetti nel Municipio Roma VII), che gode dei patrocini della, Roma Capitale, Municipio Roma VII, Coni Regionale, Cip, Uisp Roma e Csi Roma. L'appuntamento, giunto al suo ...Il Progetto è stato Co - finanziato dall'Unione Europea - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021 - 2027 Obiettivo di Policy 4 'Un'Europa più sociale' Programma Operativo2021/2027. Nel ...

Regione Lazio, con la cabina di regia sul Pnrr si sblocca l'avviso da 22 milioni per la cartella clinica elettronica RomaToday