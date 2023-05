(Di martedì 9 maggio 2023) La Protezione Civile dellaha emanato unacon criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali valida su tutta ladalle 9 di domani mattina, mercoledì 10 maggio alle 9 di giovedì 11 maggio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere intensi nonché accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni quindi saranno repentine e intense e potrebbero causare caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. L’impatto al suolo delle precipitazioni fa prevedere un rischio idrogeologico per temporali di livello Giallo e si segnalano possibili allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno, innalzamento dei livelli ...

La Protezione civile dellaraccomanda ai sindaci 'di attivare i COC (Centri operativi comunali), di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala Operativa ...

Regione Campania, allerta meteo gialla su tutto il territorio ZON

