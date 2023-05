Real Madrid-Manchester City | le scelte degli allenatori e dove vedere la partita in tv

(Di martedì 9 maggio 2023) Tutto pronto per la prima semifinale trae Citizens. Calcio d'inizio, martedì 9 maggio, alle ore 21.00 con diretta in chiaro su Canale 5 e sui canali Sky per gli abbonati

Alle ore 21 l'andata della sfida trae Manchester City di Champions League, ecco le probabili formazioni Alle ore 21 l'andata della sfida trae Liverpool di Champions League, ecco le probabili formazioni....Doppietta e vittoria in finale di Copa del Rey per Rodrygo con il suocontro l'Osasuna. Una serata, quella di sabato scorso, davvero speciale per il brasiliano che, però, non ha potuto godersi pienamente il momento a causa di una disavventura vissuta proprio ...E questa volta ci sarà Haaland!- Manchester City over 3,5

Dove vedere Real Madrid-Manchester City di Champions League oggi in tv Corriere della Sera

Real Madrid e Manchester City si sfidano per il match di Champions League: info partita, Streaming Gratis, Diretta Live e probabili formazioni ...Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni:. Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. In attesa del super d ...