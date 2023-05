Real Madrid-Manchester City | formazioni ufficiali | Ancelotti con Vinicius | Guardiola sceglie Grealish

(Di martedì 9 maggio 2023) Nella serata di martedì 9 maggio alle ore 21:00 si disputa l’incontro valido per le semifinali di Champions League tra. I padroni di casa si sono qualificati al penultimo atto dopo aver eliminato nei quarti di finale il Chelsea, con un doppio 2-0 e senza mai dare segnali di sofferenza. Nel turno precedente altra “vittima” inglese, il Liverpool, spazzato via già nella partita d’andata con un secco 2-5 ad Anfield. Gli ospiti nei quarti si sono sbarazzati del Bayern Monaco, ipotecando sin dal primo match la qualificazione con un secco 3-0. Una marcia sicura e decisa quella degli uomini di, come testimonia anche il roboante 7-0 nella sfida di ritorno degli ottavi contro il Lipisa. Bernardo Silva e Gish, esultanza ...

Thibaut Courtois (CF), Romelu Lukaku (FC Internazionale Milano) e Axel Witsel (Club Atlético de) offrono una visione inedita della squadra nazionale e del loro futuro, delle loro ...Il futuro di Carlo Ancelotti alnon è al momento in discussione ma tutto potrebbe cambiare in base ai risultati n Champions League, ne è convinto Carlos Forjanes, giornalista di AS, che tira in ballo i nomi di Mourinho, ...Al Bernabeu, il match valido per l'andata delle semifinali di Champions trae Manchester City: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bernabeu,e Manchester City si affrontano nel match valido per l'andata delle semifinali di ...

Real Madrid-Manchester City: probabili formazioni | la diretta La Gazzetta dello Sport

Real Madrid - Manchester City: ecco le formazioni ufficiali dell'andata della semifinale di Champions League 2022/23 in programma alle 21.00.Il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid non è al momento in discussione ma tutto potrebbe cambiare in base ai risultati n Champions League ...