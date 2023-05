Real Madrid - Manchester City | dove vederla in tv

- Al Santiago Bernabeu ildi Ancelotti affronta il Manchester City di Guardiola nel match valido per l'andata delle semifinali di Champions League . Fischio d'inizio alle 21. La sfida sarà diretta dall'arbitro ...(Spagna) - Si aprono le danze in Champions League al Santiago Bernabeu, con la prima semifinale d'andata in programma, quella tra ile il Manchester City . È la prima delle due sfide tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, con i campioni in carica che sfidano i grandi favoriti di questa edizione. Ma è anche il duello nel ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Bernabeu' tra ildi Ancelotti e il Manchester City di Guardiola in tempo realeIlospita il Manchester City in terra spagnola in una gara valida come andata della prima semifinale di Champions ...

Real Madrid-Manchester City: le formazioni ufficiali | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Champions 2022/2023, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Real Madrid-Manchester City: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...