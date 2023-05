Real Madrid-Manchester City 1-1 | Rodri | “Buon risultato per noi”

(Di martedì 9 maggio 2023) “Prima della gara mia madre mi ha inviato un messaggio con scritto: “Queste sono le notti che hai sognato fin da quando eri bambino”. È proprio così. Nonostante tutto il mondo stesse guardando la partita non ero nervoso. Allo stesso tempo pensavo: “Questa è la vita, giusto?” Così Jack Gish ai microfoni di BT Sport al termine della semifinale d’andata di Champions League tra. Ha poi parlato anche: “Ilè una squadra con qualità e difficile da sfidare, ma noi abbiamo fatto un’ottima partita. Nella prima mezz’ora abbiamo controllato il gioco, ma loro hanno segnato un gol incredibile alla prima opportunità. Noi siamo stati bravi a restare in partita, poi ci ha pensato un giocatore fantastico come De ...

Ancelotti commenta così a Mediaset il pareggio per 1 - 1 trae Manchester City nell'andata della semifinale di andata. "Dopo il vantaggio è stato il momento in cui abbiamo giocato meglio.Così Luka Modric nel dopopartita di- Manchester City. "Sapevamo che avrebbero avuto il possesso palla - dice ancora il croato - , ma siamo rimasti pazienti ad aspettare le nostre ...Commenta per primo Con un gol dei suoi, Kevin De Bruyne ha pareggiato la rete di Vinicius e sigillato l'1 - 1 finale trae Manchester City nell'andata delle semifinali di Champions League . Non è passata inosservata però la reazione dell'allenatore della squadra di casa, Carlo Ancelotti , che ha protestato ...

Real Madrid-Manchester City 1-1: De Bruyne risponde a Vinicius Corriere dello Sport

Le dichiarazioni dell'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola dopo il pareggio contro il Real Madrid Termina 1-1 la semifinale d'andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Al ..."Il risultato credo che non premi quello che abbiamo fatto". Carlo Ancelotti commenta dai microfoni di Sport Mediaset l'1-1 del suo Real Madrid con il Manchester City nella semifinale di Champions. (A ...