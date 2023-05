Real Madrid-Manchester City 1-1 LIVE | De Bruyne ristabilisce la parità

Nella gara di andata della semifinale di Champions League, ilconduce all'intervallo per 1 - 0 sul Manchester City. Decide un gol di ...Al Bernabeu, il match valido per l'andata delle semifinali di Champions trae Manchester City: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bernabeu,e Manchester City si affrontano nel match valido per l'andata delle semifinali di ...Fabio Capello ha parlato di Haaland e Osimhen nel prepartita di Champions- Manchester City. ' Non penso proprio che senta la pressione, perché lui ha la rabbia dentro . Haaland vive per il gol, come Osimhen, vivono per questo. Lottano, vogliono vincere, ...

Real Madrid-Manchester City, dove vederla in tv Corriere dello Sport

Il Real Madrid sblocca con una super giocata la gara contro il Manchester City. Al 36' grande triangolo fra Camavinga e Modric che manda in campo aperto il francese. Camavinga serve poi centralmente V ...Sugli spalti dello stadio di Madrid spicca su tutto il resto l'enorme composizione raffigurante "Il re e la sua Coppa" ...