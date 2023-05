Real Madrid-Manchester City 1-1 | le pagelle | De Bruyne e Vinicius con due gol da applausi | i centravanti evanescenti

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023)Courtois 7: il portiere belga si esalta sempre nelle grandissime sfide di Champions League. Nei primi minuti è chiamato a un superlavoro dicendo di no a Dee Rodri, si deve arrendere soltanto alla bomba dalla distanza del compagno di nazionale. Carvajal 6: ingaggia un duello rusticano con Gish, con cui esce spesso vincitore e non soffrendo troppo. La sceneggiata di fine primo tempo su un buffetto all’aria dell’inglese è quantomeno evitabile. Rudiger 6: fioretto o spada, non importa. Anzi, quando può prova ad usare entrambe per tenere a bada Haaland dando una grossa mano ad Alaba. Graziato sull’intervento su Gundogan, ma il lavoro sulavversario rimane da. Alaba 6,5: ci mette anche lui una grande mano per limitare Haaland. Sempre preciso e ...