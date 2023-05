Real Madrid - Manchester City 1 - 1 | De Bruyne risponde a Vinicius

"Il risultato credo che non premi quello che abbiamo fatto". Carlo Ancelotti vede il buono del suonell'1 - 1 casalingo contro il Manchester City nella semifinale di andata di Champions League: "Ma questa prestazione ci lascia sensazioni positive, possiamo giocarcela al ritorno nello ...- Tutto rimandato alla partita di ritorno del 17 maggio quando dall'Etihad uscirà la finalista di Champions League trae Manchester City . Due magie, una di Vinicius e l'altra di De Bruyne , inchiodano sull'1 - 1 la sfida tra Ancelotti , che stasera taglia un record storico , e Guardiola . Apre al 36' il ...Termina in parità la prima semifinale d'andata di Champions League trae Manchester City. Al Santiago Bernabeu finisce 1 - 1 grazie alle reti di Vinicius nel primo tempo e De Bruyne nella ripresa. Un risultato tutto sommato giusto per quanto raccontato dal ...

Real Madrid-Manchester City 1-1, a Vinicius risponde De Bruyne. Si decide tutto in Inghilterra RaiNews

Verdetto rimandato al ritorno. Real Madrid-Manchester City 1-1 nella semifinale di andata della Champions League, giocata al 'Santiago Bernabeu' Finisce in parità, 1-1, la prima sfida di semifinale di ...