Real Madrid-Manchester City 1-1 | De Bruyne risponde a Vinicius | parità tra Ancelotti e Guardiola

(Di martedì 9 maggio 2023) Nella serata di martedì 9 maggio alle ore 21:00 scendono in campo allo stadio Santiago Bernabeu, le squadre di, nel match valido per le semifinali di Champions League. I padroni di casa nei quarti di finale hanno eliminato in maniera agevole il Chelsea. Discorso simile per gli ospiti che si sono sbarazzati del Bayern Monaco., Benzema e Militao,1-1, il primo tempo La prima occasione da gol è per gli ospiti: dopo 8 minuti Dedal limite dell’area impegna Courtois che respinge con sicurezza. Continua a spingere ile il portiere belga del ...

Al Santiago Bernabeu va in scena la prima semifinale di andata di questa edizione della Champions League . Si affrontanoe Manchester City (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD). Il tabellino di- Manchester ...Al Bernabeu, il match valido per l'andata delle semifinali di Champions trae Manchester City: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bernabeu,e Manchester City si affrontano nel match valido per l'andata delle semifinali di ...Il tecnico ha avuto a che fare con diversi "imprevisti" nella sua avventura in giallorosso e, dopo aver ricevuto le importanti candidature die Psg, sarebbe pronto ai saluti. Secondo la ...

Real Madrid-Manchester City, dove vederla in tv Corriere dello Sport

Il Real Madrid è in scena al Santiago Bernabeu per la gara di andata delle semifinali di Champions League contro il Manchester City. Con la partita di questa sera, Carlo Ancelotti è arrivato a quota 1 ...Il Real Madrid sblocca con una super giocata la gara contro il Manchester City. Al 36' grande triangolo fra Camavinga e Modric che manda in campo aperto il francese. Camavinga serve poi centralmente V ...