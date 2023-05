Real Madrid-City | tutto rinviato al ritorno | De Bruyne risponde a Vinicius

La partita è stata sì spettacolare come quelle dello scorso anno, ma molto più tattica come si può vedere dal punteggio finale. Alla fine frae Manchester City non ha vinto nessuno in questa semifinale d'andata della Champions League 2022 - 2023. Al vantaggio di Vinicius Junior ha risposto Kevin De Bruyne e così la ...Al Santiago Bernabeu va in scena la prima semifinale di andata di questa edizione della Champions League . Si affrontanoe Manchester City (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD). Il tabellino di- Manchester ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Bernabeu' tra ildi Ancelotti e il Manchester City di Guardiola in tempo realeIlospita il Manchester City in terra spagnola in una gara valida come andata della prima semifinale di Champions ...

Real Madrid-Manchester City, dove vederla in tv Corriere dello Sport

Il Manchester City riacciuffa il Real Madrid al Santiago Bernabeu, nella semifinale d’andata d Champions League, con una magia di Kevin de Bruyne alla magia (la ripetizione qui è d’obbligo) di Viniciu ...Non trionfa nessuno nell'andata della prima semifinale di Champions League: tra Real Madrid e Manchester City finisce 1-1 ...