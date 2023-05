Real Circolo Francesco II di Borbone a sostegno del Centro Ustioni del Pausilipon

Un nuovo progetto per ilFrancesco II di Borbone in favore dell'Azienda Ospedaliera Santobono - Pausilipon per la realizzazione del 'Centro Ustioni Pediatrico'. Un piano di grande impegno umano e sociale, ...Anche se abbiamo acquisito ilAversa l'essenza del nostro progetto è la squadra biancoscudata'. 'Abbiamo inoltrato ufficialmente una richiesta per prendere in gestione ilOplonti . Il ...Un nuovo progetto per ilFrancesco II di Borbone in favore dell'Azienda Ospedaliera Santobono - Pausilipon per la realizzazione del "Centro Ustioni Pediatrico". Un piano di grande impegno umano e sociale, ...

Il Real Circolo Francesco II di Borbone per il Santobono- Pausilipon ... 2a News

Un nuovo progetto per il Real Circolo Francesco II di Borbone in favore dell'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon per la realizzazione del "Centro Ustioni Pediatrico". (ANSA) ...Il circolo Amici della Musica "Alfredo Catalani" di Lucca e Porcari organizza, per domenica 7 Maggio alle ore 18 presso il "Real Collegio" (sala del teatro) lo spettacolo "Maggio Danza", dal balletto ...