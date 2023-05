Re Vittorio Emanuele III abdica in favore di Umberto II il 9 Maggio 1946

La stessa sera il Duce annunciò anche che da quel momentoIII assumeva il titolo di Imperatore d'Etiopia. Dieci anni più tardi, 9 maggio 1946, il sovrano - irrimediabilmente ...L'istitutoIII di Palermo cambierà presto nome. La comunità scolastica ha deciso democraticamente di intitolare la scuola all'astrofisica Margherita Hack. "È stata scelta come figura ...Sabato 12 maggio alle ore 21:30 nel Salone incontri "La Serra" in Piazza, l'associazione Batelman ospiterà un nuovo appuntamento con la stand - up con l'ultimo spettacolo del comico Sandro Cappai. "Non si muore così facilmente", è un viaggio intimo ed ...

Musica, sport, contest fotografici, giochi e teatro: questi sono stati alcuni degli ingredienti della prima festa del "Patto Educativo Territoriale-Città di Morrovalle" che si è tenuta per l’intera gi ...Un tunnel luminoso di 15 metri, che da corso Vittorio Emanuele accompagna i fedeli all'ingresso della festa: sono le luminare Paulicelli ...