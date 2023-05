Re Carlo e Camilla | il labiale in carrozza | Sempre così | sbottano di rabbia con William e Kate

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Il nuovo sovrano del Regno Unito, ReIII, è ormai noto per le sue mini-sfuriate. Ricordate la firma complicata sul registro a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, nell'ambito delle celebrazioni per la scomparsa della madre, la regina Elisabetta II? In quell'occasione Reaveva sbagliato a scrivere la data,gli fece notare l'errore e lui, in maniera goffa e comica, esclamò: "Odio questo... Non posso sopportare questa dannata cosa...". Ora ci risiamo e stavolta a farlo sbottare sono i suoi eredi, il figlio, futuro re, e la consorte, in ritardo alla cerimonia d'incoronazione di ReIII. La scaletta prevedeva che il primogenito con la moglie e i due figli minori entrassero nell'Abbazia di Westminster prima die ...