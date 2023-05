RdC finisce ma puoi farti prendere in carico dai Servizi Sociali | Come funziona la novità

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 9 maggio 2023) Non tutti sanno che, nonostante la cancellazione del RdC, è ancora possibile farsiindai: eccoA partire dal 2024, il Reddito di Cittadinanza sarà cancellato, lasciando molte persone preoccupate per il futuro. Tuttavia, non è necessario disperarsi. Eccofarsiindai(Credits foto: Ansa) – IlovetradingNonostante la cancellazione del programma, vi sono ancora opzioni per coloro che necessitano di supporto finanziario. Icontinueranno a offrire il loro aiuto a chi si trova in difficoltà economica, fornendo assistenza e orientamento per trovare soluzioni adatte a ciascuna situazione. Nel resto ...