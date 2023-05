Ravello | Nicola precipita nel burrone | la tragedia nei filmati di videosorveglianza

Il giovane autistaFusco, di 29 anni, morto nella tragedia di ieri in costiera amalfitana, con il suo pullman prima di precipitare nello strapiombo sulla strada regionale 373 aaveva appena trasportato ...Ventinove anni non ancora compiuti,Fusco, figlio del titolare dell'azienda di trasporti proprietaria del bus, rientrava ad Amalfi dopo aver accompagnato auna comitiva di turisti, che ...... nella giornata di ieri, poco prima di mezzogiorno, sulla strada provinciale 75 che da... Non c'è stato nulla da fare per l'autista, il 29enneFusco , originario di Agerola e figlio del ...

Nicola Fusco, precipitato con il bus che guidava a Ravello: aperta ... Fanpage.it

Cronaca: Un bus turistico è precipitato a Ravello (Salerno) facendo un salto di una ventina di metri. A bordo c'era solo l'au ...Non aveva compiuto ancora 29 anni Nicola Fusco, morto in un incidente stradale a Ravello, in Costiera Amalfitana: era alla guida di un autobus che è finito fuori strada precipitando in uno strapiombo ...