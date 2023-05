Ravello | autobus precipita nella scarpata | morto il conducente Ecco chi era

(Di martedì 9 maggio 2023) la persona alla guida del mezzogiornata di ieri, 8 maggio, ungran turismo èto in una, bloccandosi tra le rocce e un’abitazione. Sul mezzo c’era solo il, i turisti era scesi poco prima. Alla guida c’era un giovane di 29 anni, Nicola Fusco, figlio del titolare della ditta di Agerola proprietaria del mezzo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Estratto dal nucleo speleologico dei vigili del fuoco, il giovane èpoco dopo a causa delle ferite riportate nell’incidente. La salma è stata trasportata all’obitorio in attesa dell’autopsia, per capire se il giovane abbia avuto un malore prima dell’incidente. L’incidente è avvenuto sulla strada che daporta a Castiglione e, in prossimità di un tornante, il mezzo ...

Ravello, bus turistico precipita dal tornante della Costiera Amalfitana: muore l'autista RaiNews

