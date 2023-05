Range Rover Velar - Col facelift diventa più matura

(Di martedì 9 maggio 2023) Arriva il momento del giro di boa anche per la, che è stata aggiornata dalla Casa britannica con un leggero restyling. Il focus dell'intervento non è soltanto sul design della carrozzeria e degli interni, ma anche e soprattutto sul confort, sulle dotazioni e sull'efficienza dei powertrain. Gli ordini sono già aperti nel Regno Unito, mentre a breve conosceremo gamma e prezzi per il mercato italiano. Modifiche votate al minimalismo. Le modifiche a paraurti, mascherina e gruppi ottici (Pixel Led anteriori e 3D Led posteriori, principalmente) hanno reso laancora più pulita e definita nelle linee, con un approccio minimalista che evolve le forme originali seguendone lo stesso spirito. Sono state inoltre aggiunte alla gamma colori le nuove tinte esterne Metallic Varesine Blue e Premium Metallic Zadar ...

Da Milano a Milano.Velar torna dove tutto è cominciato per mostrare in anteprima il restyling che rinnova ulteriormente il SUV di lusso del marchio britannico , scrivendo una nuova pagina della filosofia ...Ha sicuramente bisogno di un bel lavoro di restauro ladel 1981 all'asta, senza prezzo di riserva, oggi per Classic Car Auctions. La malconciadel 1980 si ritiene sia appartenuta alla leggenda della musica raggae, Bob Marley. La ...ha presentato a Milano la nuovaVelar , che finalmente abbiamo potuto vedere dal vivo. Poche modifiche per un modello che ha sei anni di vita ma che ne dimostra molti meno, ...

L'anteprima del restyling di Range Rover Velar, con 5 curiosità che raccontano come cambia il SUV di lusso di Land Rover dopo il facelift ...