Ralf Schumacher | ' Ferrari SF - 23 non buona | ma sono i piloti il problema principale'

(Di martedì 9 maggio 2023) In casagli interrogativi riguardano soprattutto la vettura, la SF - 23 . Il progetto 2023 del Cavallino Rampante fin qui ha ampiamente deluso le aspettative, ed in squadra ancora non hanno ...

Ma per quanto la monoposto non sia competitiva, c'è chi è disposto a mettere sul banco degli imputati anche i piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz : si tratta di. F1 2023: il ...A prendere le difese della scuderia di Maranello, ci pensa l'ex pilota, secondo il quale il vero problema sono i piloti e non la macchina. 'La macchina non è eccezionale - ha ...... Williams 1996 Damon Hill, Williams 1997 Heinz - Harald Frentzen, Williams 1998 Davin Coulthard, McLaren 1999 Michael, Ferrari 2000 Michael, Ferrari 2001, ...

Il tedesco, oggi opinionista, è stato molto critico nei confronti dei due piloti Ferrari, ritenuti anche loro responsabili in buona parte del difficile avvio di stagione del Cavallino in questo 2023 ...