Raid ed esplosioni a Kiev | allerta in 14 regioni Von der Leyen è arrivata a Kiev

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine non esclude che la Russia possa effettuare provocazioni contro la popolazione civile durante le parate nelle città fino al 9 maggio". "Provocazioni e bugie ...... lo riferisce l'amministrazione militare di Kiev, dopo che sono stati diramati allerta diaerei in tutto il Paese , come riporta Reuters. 'I sistemi di difesa aerea stanno funzionando alla ...La guerra in Ucraina è giunta al giorno 440 . Notte di tensione e paura nella capitale Kiev, con unmissilistico russo che ha tenuti svegli gli ucraini con diverse. Attivata la difesa antiaerea con l'allerta diramata in 14 dei 24 oblast del Paese all'indomani della decisione di ...

Von der Leyen è arrivata a Kiev. Raid ed esplosioni a Kiev, allerta in 14 regioni - Forze armate Ucraina: "Possibile che Russia prepari provocazioni contro la propria popolazione durante le parate" - Forze armate Ucraina: "Possibile che Russia prepari provoca RaiNews

Israele ha lanciato attacchi aerei all’alba di oggi contro il gruppo palestinese della Jihad islamica nella Striscia di Gaza, ha annunciato l’esercito, mentre il ministero della Sanità del territorio ...Nuovi attacchi russi sulla capitale Kiev e in altre 14 regioni ucraine. Gli USA nuovo pacchetto di aiuti. La Farnesina "lasciate l'Ucraina".